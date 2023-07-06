Валюта у банках дешевшає. Готівкові курси

У четвер, 6 липня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, впав на 4 коп. і становить 36,63 грн. Курс продажу зменшився на 1 коп. – 37,37 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 36,15 грн, максимальний – 36,92 грн. Для продажу мінімальний курс – 37,20 грн, максимальний – 37,65 грн.

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Середній курс купівлі євро зменшився на 8 коп. і становить 40,06 грн. Середній курс продажу знизився на 4 коп. до 41,11 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 39,15 грн, максимальний – 40,65 грн. Для продажу мінімальний курс – 40,65 грн, максимальний – 41,80 грн.

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