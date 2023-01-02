Валюта в банках дорожает

В понедельник, 2 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составляет 40,09 грн. Курс продажи поднялся на 9 коп. – до 40,88 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,4 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,4 грн.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 41,78 грн. Средний курс продаж увеличился на 14 коп. – до 42,98 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 40,2 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,4 грн, максимальный – 43,68 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также

Анна Ішутіна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.