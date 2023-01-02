Валюта в банках дорожает
02.01.2023, 11:35
Фото: depositphotos.com
В понедельник, 2 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 4 коп. и составляет 40,09 грн. Курс продажи поднялся на 9 коп. – до 40,88 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 39,4 грн, максимальный – 40,5 грн. Для продажи минимальный курс – 40,5 грн, максимальный – 41,4 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 41,78 грн. Средний курс продаж увеличился на 14 коп. – до 42,98 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 40,2 грн, максимальный – 42,5 грн. Для продажи минимальный курс – 42,4 грн, максимальный – 43,68 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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