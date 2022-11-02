Валюта в банках дорожает. Наличные курсы
02.11.2022, 11:07
Фото: Елизавета Сергеенко / пресс-центр НБУ
В среду, 2 ноября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 24 коп. и составляет 39,68 грн. Курс продаж увеличился на 17 коп. и достиг 40,41 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38,7 грн, максимальный – 40,3 грн. Для продажи минимальный курс – 39,7 грн, максимальный – 41,3 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составил 38,62 грн. Средний курс продаж вырос также на 13 коп. и достиг 39,66 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 37,8 грн, максимальный – 39,02 грн. Для продажи минимальный курс – 39,2 грн, максимальный – 41 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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