Валюта в банках дорожает: какой курс доллара сегодня

Доллар и евро выросли в цене

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Сколько стоит доллар

В понедельник, 30 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1 коп. и составляет 41 грн. Курс продажи поднялся на 3 коп. до 41,52 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,45 грн, максимальный – 41,2 грн. Для продажи минимальный курс – 41,44 грн, максимальный – 41,6 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составляет 45,72 грн, курс продажи вырос на 5 коп. до 46,48 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 44,85 грн, максимальный – 46,1 грн. Для продажи минимальный курс – 46,28 грн, а максимальный – 46,75 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого вырос на 3 коп. и составил 10,36 грн. Курс продажи поднялся на 2 коп. до 10,94 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,7 грн, максимальный – 10,68 грн. Для продажи минимальный курс – 10,84 грн, а максимальный – 11,1 грн.

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