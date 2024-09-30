Валюта в банках дорожчає: який курс долара сьогодні

Долар та євро виросли в ціні

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Скільки коштує долар

У понеділок, 30 вересня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з п’ятницею, виріс на 1 коп. і складає 41 грн. Курс продажу піднявся на 3 коп. — до 41,52 грн.

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Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 40,45 грн, максимальний – 41,2 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,44 грн, максимальний – 41,6 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро збільшився на 2 коп. і становить 45,72 грн, курс продажу виріс на 5 коп. — до 46,48 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 44,85 грн, максимальний – 46,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 46,28 грн, а максимальний – 46,75 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого виріс на 3 коп. і склав 10,36 грн. Курс продажу підвищився на 2 коп. — до 10,94 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить 9,7 грн, максимальний – 10,68 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,84 грн, а максимальний – 11,1 грн.

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