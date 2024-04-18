Валюта в банках дорожает. Наличные курсы

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В четверг, 18 апреля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 5 коп. и составил 39,38 грн. Курс продаж повысился также на 5 коп. до 39,9 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 38,75 грн, максимальный – 39,55 грн. Для продажи минимальный курс – 39,79 грн, максимальный – 39,95 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет 42,07 грн. Курс продажи поднялся на 11 коп. до 42,87 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 41,25 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,69 грн, а максимальный – 43 грн.

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