Валюта у банках дорожчає. Готівкові курси

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У четвер, 18 квітня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, проти середи, зріс на 5 коп. і становить 39,38 грн. Курс продажу підвищився також на 5 коп. до 39,9 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 38,75 грн, максимальний – 39,55 грн. Для продажу мінімальний курс – 39,79 грн, максимальний – 39,95 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 13 коп. і становить 42,07 грн. Курс продажу піднявся на 11 коп. до 42,87 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 41,25 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,69 грн, а максимальний – 43 грн.

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