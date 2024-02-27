Валюта в банках подорожала

Наличные курсы доллара и евро в банках выросли

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Во вторник, 27 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках по сравнению с понедельником вырос на 10 коп. и составляет 38,2 грн. Курс продажи поднялся на 9 коп. до 38,75 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 37,65 грн, максимальный – 38,4 грн. Для продажи минимальный курс – 38,65 грн, максимальный – 38,9 грн.

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Средний курс покупки евро вырос на 13 коп. и составляет – 41,34 грн. Курс продаж вырос на 11 коп. до 42,16 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,5 грн, максимальный – 41,7 грн. Для продажи минимальный курс – 41,9 грн, а максимальный – 42,5 грн.

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