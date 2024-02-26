Біткоїн підскочив до $53 680. На ринку ажіотаж

Біткоїн подорожчав до рівня грудня 2021 року

Фото: depositphotos.com

Ціна біткоїну протягом кількох годин підскочила більш ніж на $2100 (4,4%) до $53 687. Це найвища ціна криптовалюти з грудня 2021 року, повідомляє агентство Bloomberg.

Станом на 19:00 за київським часом біткоїн торгується на рівні $53 350.

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Попит на біткоін стабільно зростав з початку лютого завдяки схваленню США на початку року спотових біржових біткоін-ETF фондів.

Вартість криптовалюти досягла дворічного піка у $50 369 12 лютого, але наступного дня почала знижуватися через те, що спекулянти взяли перепочинок після періоду зростання ціни для фіксації прибутку.

Новий стрибок ціни було зафіксовано 14 лютого – $51 902.

Джерело: Coinbase

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