Ринкова вартість біткоїнів перевищила $1 трлн

14 лютого ціна найбільшої криптовалюти вперше з листопада 2021 року перевищила $51 000

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Ціна біткоїна в середу, 14 лютого, піднялася вище за $51 000, внаслідок чого його капіталізація перевищила $1 трлн уперше з листопада 2021 року. Reuters пише, що це сталося через приплив покупців.

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"Ціна біткоїна в середу досягла $51 902, останнього 25-місячного максимуму, і зросла на 4,7% за день, внаслідок чого ринкова капіталізація токена досягла $1,017 трлн, згідно з даними цінової платформи Coingecko", – йдеться в повідомленні.

Найбільша у світі криптовалюта подорожчала приблизно на 20% з початку лютого, це найбільше щомісячне зростання з жовтня.

Інвестиції в біткоїни становлять понад половину з $2,01 трлн, накопичених на загальному ринку криптовалют, включно Ether та інші цифрові монети.

Нині загальна кількість наявних монет становить 19627443 BTC, що відповідає 93,46% від максимального обсягу, що жорстко обмежений 21 мільйоном.

За даними сайту CompaniesMarketCap, біткоїн обійшов за капіталізацією інвестиційну фірму Berkshire Hathaway ($856 млрд) і наздоганяє Meta Platforms з її $1,173 трлн капіталізації.

Історичний максимум ринкової капіталізації біткоїнів у листопаді 2021 року становив $1,28 трлн. Тоді ціна токена досягла рекордного максимуму $69 000.

Проте вже у листопаді того ж року капіталізація впала нижче $1 трлн, а потім обвалилася до $300 млрд через посилення грошово-кредитної політики з боку світових центральних банків і гучних невдач у криптокомпаніях.