Рыночная стоимость биткоинов превысила $1 трлн

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Цена биткоина в среду, 14 февраля, поднялась выше $51 000, в результате чего его капитализация превысила $1 трлн впервые с ноября 2021 года. Reuters пишет, что это произошло из-за притока покупателей.

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"Цена биткойна в среду достигла $51 902, самого последнего 25-месячного максимума, и выросла на 4,7% за день, в результате чего рыночная капитализация токена достигла $1,017 трлн, согласно данным ценовой платформы Coingecko", – говорится в сообщении.

Крупнейшая в мире криптовалюта подорожала примерно на 20% с начала февраля, это самый большой ежемесячный рост с октября.