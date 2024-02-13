Биткоин не удержался на $50 000. Цена падает, спекулянты взяли паузу

Несмотря на падение цены, биткойн прибавил 10% в стоимости за последние пять торговых сессий и 15% за последний месяц

Фото: depositphotos.com

Цена биткоина упала впервые за восемь торговых сессий, после достижения двухлетнего пика в $50 369 накануне. На вечер вторника, 13 февраля, биткоин потерял 1,8% стоимости, опустившись до $48 656, пишет агентство Bloomberg.

Спекулянты взяли передышку после периода роста цены, и происходит фиксация прибыли, объясняют в агентстве сегодняшнюю коррекцию.

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Биткойн прибавил 10% в цене за последние пять торговых сессий и 15% за последний месяц.

Период роста цены биткоина был вызван оптимизмом по поводу одобрения США в январе спотовых биржевых биткоин-ETF фондов.

Доступность ETF обещает расширить базу инвесторов в биткоины. На данный момент новые фонды привлекли более $9 млрд.

Источник: Coindesk

Экс-чиновник указал в декларации потерю доступа к 381 биткоину. Это более 600 млн грн.

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