Биткоин поднялся выше $49 000 впервые за два года
Цена самой популярной криптовалюты биткоин выросла на 10% по сравнению с котировками пятницы — до $49 970, самой высокого показателя с декабря 2021 года.
По данным криптобиржи Coindesk, на вечер понедельника цена стабилизировалась на уровне $49 700.
Спрос на биткоины вырос благодаря смягчению Китаем денежно-кредитной политики, что привело к увеличению покупок активов, особенно в криптовалюте.
Также растет спрос на новые спотовые биткоин-ETF: чистый приток в этот сегмент составил $1,1 млрд за прошлую неделю и $2,8 млрд с момента их запуска в январе. Только в прошлую пятницу биткоин-ETF приобрели 12 000 биткоинов, что значительно превышает ежедневную скорость создания в примерно 900 новых биткоинов.
По прогнозам опрошенных CNBS аналитиков, если цена биткоина продержится на уровне не ниже $46 800 в ближайшие дни, то стоит ожидать дальнейшего роста цены выше отметки в $50 000 и даже преодоления рекорда в $69 000.
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