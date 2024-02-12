Экс-чиновник указал в декларации потерю доступа к 381 биткоину. Это более 600 млн грн
Бывший заместитель председателя Государственной службы геологии и недр Роман Сарамага указал в декларации, что якобы потерял доступ к 380,95 биткоина. В гривневом эквиваленте на сегодня это более 600 млн грн, указывает Opendatabot.
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Сарамага не работает на государственной службе с 2021 года. Эту декларацию он подал еще в марте 2022 года, когда публичный реестр деклараций был закрыт для пересмотра.
В настоящее время бывший чиновник работает гендиректором группы "Завалловский графит".
Другой декларант – депутат Подольского районного совета Одесской области Игорь Осипов – задекларировал потерю 1800 единиц эфириума на сумму более 160 млн грн. В своих декларациях он тоже отметил, что потерял доступ к криптовалюте.
- В ноябре 2023 года глава ЕЦБ Кристин Лагард призналась, что ее сын не послушался предостережений о рискованности вложений в крипту и потерял почти все инвестированные деньги.