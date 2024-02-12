Ексчиновник вказав у декларації втрату доступу до 381 біткоїна. Це понад 600 млн грн
Колишній заступник голови Державної служби геології та надр Роман Сарамага вказав у декларації, що нібито втратив доступ до 380,95 біткоїна. В гривневому еквіваленті на сьогодні це більше ніж 600 млн грн, вказує Opendatabot.
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Сарамага не працює на державній службі з 2021 року. Цю декларацію він подав ще у березні 2022 року, коли публічний реєстр декларацій було закрито для перегляду.
Зараз колишній чиновник працює гендиректором групи "Заваллівський графіт".
Інший декларант – депутат Подільської районної ради Одеської області Ігор Осіпов – задекларував втрату 1800 одиниць ефіріуму на суму понад 160 млн грн. У своїх деклараціях він також зазначив, що втратив доступ до криптовалюти.
- У листопаді 2023 року глава ЄЦБ Крістін Лагард зізналася, що її син не послухався застережень про ризиковість вкладень в крипту і втратив майже всі гроші, які інвестував.