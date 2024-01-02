Биткоин превысил $45 000 впервые за полтора года. Инвесторы ждут важных решений в США

В начале января ожидается запуск биржевых спотовых биткоин-фондов в США

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Цена самой популярной криптовалюты — биткоин — выросла до $45 530, самого высокого уровня с апреля 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

За 2023 год биткоин подорожал на 156%.

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Ажиотаж вокруг биткоина связан с оптимизмом инвесторов относительно возможного одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуска биржевых спотовых биткоин-фондов (BTC-ETF).

BTC-ETF – это инвестиционный фонд, акции которого торгуются на традиционных фондовых биржах (Nasdaq, NYSE).

В последние годы SEC отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткойн-ETF, утверждая, что рынок криптовалют уязвим для манипуляций.

Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регулирующие органы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткойн-ETF. Ожидается, что решение может быть принято в начале января.

Если SEC откажет в разрешении, цена биткоина резко пойдет вниз, прогнозируют опрошенные агентством аналитики.

Источник: Reuters

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