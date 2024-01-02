Биткоин превысил $45 000 впервые за полтора года. Инвесторы ждут важных решений в США
Цена самой популярной криптовалюты — биткоин — выросла до $45 530, самого высокого уровня с апреля 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.
За 2023 год биткоин подорожал на 156%.
Ажиотаж вокруг биткоина связан с оптимизмом инвесторов относительно возможного одобрения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) запуска биржевых спотовых биткоин-фондов (BTC-ETF).
BTC-ETF – это инвестиционный фонд, акции которого торгуются на традиционных фондовых биржах (Nasdaq, NYSE).
В последние годы SEC отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткойн-ETF, утверждая, что рынок криптовалют уязвим для манипуляций.
Однако в последние месяцы появляется все больше признаков того, что регулирующие органы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткойн-ETF. Ожидается, что решение может быть принято в начале января.
Если SEC откажет в разрешении, цена биткоина резко пойдет вниз, прогнозируют опрошенные агентством аналитики.
- 4 декабря 2023 года биткоин резко подорожал и впервые за полтора года стоит более $41 000: причина.
- Абсолютное большинство людей, покупавших биткоины, потеряли на этом деньги, свидетельствует исследование Банка международных расчетов (BIS). Среди них – даже сын главы Европейского центробанка Кристин Лагард.