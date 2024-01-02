Біткоїн перевищив $45 000 вперше за півтора року. Інвестори чекають на важливі рішення в США
Ціна найпопулярнішої криптовалюти — біткоїн — зросла до $45 530, найвищого рівня із квітня 2022 року. Про це повідомляє агентство Reuters.
За 2023 рік біткоїн подорожчав на 156%.
Ажіотаж навколо біткоїну пов'язаний з оптимізмом інвесторів щодо можливого схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) запуску біржових спотових біткоїн-фондів (BTC-ETF).
BTC-ETF – це інвестиційний фонд, акції якого торгуються на традиційних фондових біржах (Nasdaq, NYSE).
В останні роки SEC відхилила кілька заявок на запуск спотових біткоїн-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.
Проте в останні місяці з'являється все більше ознак того, що регуляторні органи готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотових біткоїн-ETF. Очікується, що рішення може бути ухвалене на початку січня.
Якщо SEC відмовить у дозволі, ціна біткоїна різко піде вниз, прогнозують опитані агентством аналітики.
- 4 грудня 2023 року біткоїн різко подорожчав і вперше за півтора року коштує понад $41 000: причина.
- Абсолютна більшість людей, які купували біткоїни, втратили на цьому гроші, свідчить дослідження Банку міжнародних розрахунків (BIS). Серед них – навіть син голови Європейського центробанку Крістін Лагард.