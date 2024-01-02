Біткоїн перевищив $45 000 вперше за півтора року. Інвестори чекають на важливі рішення в США

На початку січня очікується запуск біржових спотових біткоїн-фондів у США

Фото: depositphotos.com

Ціна найпопулярнішої криптовалюти — біткоїн — зросла до $45 530, найвищого рівня із квітня 2022 року. Про це повідомляє агентство Reuters.

За 2023 рік біткоїн подорожчав на 156%.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Ажіотаж навколо біткоїну пов'язаний з оптимізмом інвесторів щодо можливого схвалення Комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) запуску біржових спотових біткоїн-фондів (BTC-ETF).

BTC-ETF – це інвестиційний фонд, акції якого торгуються на традиційних фондових біржах (Nasdaq, NYSE).

В останні роки SEC відхилила кілька заявок на запуск спотових біткоїн-ETF, стверджуючи, що ринок криптовалют вразливий для маніпуляцій.

Проте в останні місяці з'являється все більше ознак того, що регуляторні органи готові схвалити принаймні деякі з 13 запропонованих спотових біткоїн-ETF. Очікується, що рішення може бути ухвалене на початку січня.

Якщо SEC відмовить у дозволі, ціна біткоїна різко піде вниз, прогнозують опитані агентством аналітики.

Джерело: Reuters

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини