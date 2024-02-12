Біткоїн піднявся вище $49 000 вперше за два роки

Попит на біткоїни провокує Китай та успіх спотових біткоїн-ETF фондів

Фото: depositphotos.com

Ціна найпопулярнішої криптовалюти біткоїн зросла на 10%, порівнюючи з котируваннями п'ятниці — до $49 970, найвищого показника з грудня 2021 року.

За даними криптобіржі Coindesk, на вечір понеділка ціна стабілізувалася на рівні $49 700.

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Попит на біткоїни виріс завдяки пом'якшенню Китаєм грошово-кредитної політики, що привело до збільшення покупок активів, особливо в криптовалюті.

Також зростає попит на нові спотові біткоїн-ETF: чистий притік в цей сегмент склав $1,1 млрд за минулий тиждень і $2,8 млрд з моменту їх запуску в січні. Тільки минулої п'ятниці біткоїн-ETF придбали 12 000 біткоїнів, що значно перевищує щоденну швидкість створення приблизно 900 нових біткоїнів.

За прогнозами опитаних CNBS аналітиків, якщо ціна біткоїна протримається на рівні не нижче $46 800 найближчими днями, варто очікувати подальшого зростання ціни вище за позначку $50 000 і навіть подолання рекорду в $69 000.

Джерело: Coindesk

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