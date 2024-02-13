Біткоїн не втримався на $50 000. Ціна падає, спекулянти взяли паузу

Попри падіння ціни, біткоїн додав 10% вартості за останні п'ять торгових сесій і 15% за останній місяць

Фото: depositphotos.com

Ціна біткоїна впала вперше за вісім торгових сесій, після досягнення дворічного піка $50 369 напередодні. На вечір вівторка, 13 лютого, біткоїн втратив 1,8% вартості, опустившись до $48 656, пише агентство Bloomberg.

Спекулянти взяли паузу після періоду зростання ціни, та відбувається фіксація прибутку, пояснюють в агентстві сьогоднішню корекцію.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Біткоїн додав 10% у ціні за останні п'ять торгових сесій та 15% за останній місяць.

Період зростання ціни біткоїна був викликаний оптимізмом із приводу схвалення США в січні спотових біржових біткоїн-ETF фондів.

Доступність ETF обіцяє розширити базу інвесторів у біткоїни. Наразі нові фонди залучили понад $9 млрд.

Джерело: Coindesk

Ексчиновник вказав у декларації втрату доступу до 381 біткоїну. Це понад 600 млн грн.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем