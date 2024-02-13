Біткоїн не втримався на $50 000. Ціна падає, спекулянти взяли паузу
Ціна біткоїна впала вперше за вісім торгових сесій, після досягнення дворічного піка $50 369 напередодні. На вечір вівторка, 13 лютого, біткоїн втратив 1,8% вартості, опустившись до $48 656, пише агентство Bloomberg.
Спекулянти взяли паузу після періоду зростання ціни, та відбувається фіксація прибутку, пояснюють в агентстві сьогоднішню корекцію.
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Біткоїн додав 10% у ціні за останні п'ять торгових сесій та 15% за останній місяць.
Період зростання ціни біткоїна був викликаний оптимізмом із приводу схвалення США в січні спотових біржових біткоїн-ETF фондів.
Доступність ETF обіцяє розширити базу інвесторів у біткоїни. Наразі нові фонди залучили понад $9 млрд.
- Ексчиновник вказав у декларації втрату доступу до 381 біткоїну. Це понад 600 млн грн.
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