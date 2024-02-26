Биткоин подскочил до $53 680. На рынке ажиотаж

Фото: depositphotos.com

Цена биткоина в течение нескольких часов подскочила более чем на $2100 (4,4%) до $53 687. Это самая высокая цена криптовалюты с декабря 2021 года, сообщает агентство Bloomberg.

По состоянию на 19:00 по Киевскому времени биткоин торгуется на уровне $53 350.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Спрос на биткоин стабильно рос с начала февраля благодаря одобрению США в начале года спотовых биржевых биткоин-ETF фондов.

Стоимость криптовалюты достигла двухлетнего пика в $50 369 12 февраля, но на следующий день начала снижаться из-за того, что спекулянты взяли передышку после периода роста цены для фиксации прибыли.

Новый скачек цены был зафиксирован 14 февраля – $51 902.

Источник: Coinbase

Читайте также: Начало конца биткоина? Что означает запуск спотовых биткоин-ETF.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем