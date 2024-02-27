Валюта в банках подорожчала

Готівкові курси долара та євро в банках виросли

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У вівторок, 27 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з понеділком, виріс на 10 коп. і складає 38,2 грн. Курс продажу піднявся на 9 коп. до 38,75 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 37,65 грн, максимальний – 38,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,65 грн, максимальний – 38,9 грн.

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Середній курс купівлі євро збільшився на 13 коп. і складає – 41,34 грн. Курс продажу виріс на 11 коп. до 42,16 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить – 40,5 грн, максимальний – 41,7 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,9 грн, а максимальний – 42,5 грн.

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