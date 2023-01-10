Валюта в банках снова подорожала

Во вторник, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составляет 40,16 грн. Курс продажи упал на 3 коп. до 40,79 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн.

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Средний курс покупки евро поднялся на 20 коп. и составил 41,88 грн. Средний курс продаж вырос на 14 коп. до 43,03 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,45 грн, максимальный – 42,82 грн. Для продажи минимальный курс – 42,45 грн, максимальный – 43,6 грн.

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Анна Ішутіна

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