Валюта в банках снова подорожала
10.01.2023, 11:13
Фото: Pexels
Во вторник, 10 января, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 4 коп. и составляет 40,16 грн. Курс продажи упал на 3 коп. до 40,79 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 39,3 грн, максимальный – 40,4 грн. Для продажи минимальный курс – 40,45 грн, максимальный – 41,25 грн.
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Средний курс покупки евро поднялся на 20 коп. и составил 41,88 грн. Средний курс продаж вырос на 14 коп. до 43,03 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет – 40,45 грн, максимальный – 42,82 грн. Для продажи минимальный курс – 42,45 грн, максимальный – 43,6 грн.
Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.
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