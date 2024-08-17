Валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке снизились до уровней апреля-мая
Национальный банк Украины на текущей неделе (12 августа – 16 августа) продал на межбанковском валютном рынке $518,6 млн. Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка в статистике по результатам валютных интервенций.
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Это самый низкий недельный показатель с апреля-мая 2024 года. По сравнению с предыдущей неделей он снизился на 4%.
С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке $19,0 млрд и купил $118,6 млн.
За 2023 год Национальный банк Украины продал на межбанке $28,8 млрд и купил $219,9 млн.
- С 3 октября 2023 года в Украине действует режим управляемой гибкости обменного курса, после того как НБУ отказался от фиксированного курса, введенного в начале полномасштабной войны. За эти десять месяцев официальный курс доллара вырос примерно на 12%.
- Во время действия фиксированного курса разница между наличным и официальным курсом достигала 20%. Сейчас она, по подсчетам НБУ, снизилась до 0,6%.