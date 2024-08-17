Валютные интервенции НБУ на межбанковском рынке снизились до уровней апреля-мая

За неделю Нацбанк продал на межбанке $518,6 млн

Фото: Елена Владыко / пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины на текущей неделе (12 августа – 16 августа) продал на межбанковском валютном рынке $518,6 млн. Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка в статистике по результатам валютных интервенций.

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Это самый низкий недельный показатель с апреля-мая 2024 года. По сравнению с предыдущей неделей он снизился на 4%.

С начала 2024 года Нацбанк продал на межбанке $19,0 млрд и купил $118,6 млн.

За 2023 год Национальный банк Украины продал на межбанке $28,8 млрд и купил $219,9 млн.