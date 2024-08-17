Валютні інтервенції НБУ на міжбанківському ринку знизились до рівнів квітня-травня
Національний банк України на поточному тижні (12 серпня – 16 серпня) продав на міжбанківському валютному ринку $518,6 млн. Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.
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Це найменший тижневий показник з квітня-травня 2024 року. У порівнянні з попереднім тижнем він зменшився на 4%.
З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку $19,0 млрд та купив $118,6 млн.
За 2023 рік Національний банк України продав на міжбанку $28,8 млрд та купив $219,9 млн.
- З 3 жовтня 2023 року в Україні діє режим керованої гнучкості обмінного курсу, після того як НБУ відмовився від фіксованого курсу, запровадженого на початку повномасштабної війни. За ці десять місяців офіційний курс долара зріс приблизно на 12%.
- Під час дії фіксованого курсу різниця між готівковим та офіційним курсом сягала 20%. Зараз вона, за підрахунками НБУ, зменшилась до 0,6%.