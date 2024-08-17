Валютні інтервенції НБУ на міжбанківському ринку знизились до рівнів квітня-травня

За тиждень Нацбанк продав на міжбанку $518,6 млн

Фото: Олена Владико / пресцентр НБУ

Національний банк України на поточному тижні (12 серпня – 16 серпня) продав на міжбанківському валютному ринку $518,6 млн. Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку у статистиці щодо результатів валютних інтервенцій.

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Це найменший тижневий показник з квітня-травня 2024 року. У порівнянні з попереднім тижнем він зменшився на 4%.

З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку $19,0 млрд та купив $118,6 млн.

За 2023 рік Національний банк України продав на міжбанку $28,8 млрд та купив $219,9 млн.