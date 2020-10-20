Верховный суд не применял антиколомойский закон в деле Суркисов и ПриватБанка

Большая палата Верховного суда не стала применять нормы банковского закона № 590-ІХ (так называемый антиколомойский закон) в деле о списании 1 млрд грн депозитов семьи бизнесменов Григория и Игоря Суркиса вследствие национализации ПриватБанка. Об этом говорится в тексте решения Большой палаты, который был опубликован 22 сентября.

Своим иском Суркисы пытались отменить постановление НБУ №105, в части, где регулятор признает их связанными с экс-владельцем ПриватБанка Игорем Коломойским, поскольку Игорь Суркис совместно с Коломойским владеет медиахолдингом 1+1.

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15 июня Большая палата постановила закрыть производство. Тогда представители государства предполагали, что суд удовлетворил ходатайство НБУ и применил нормы банковского закона (принят 13 мая 2020), которые прямо запрещают отменять решения государственных органов.

Согласно тексту решения, Верховный суд решил вообще не рассматривать вопрос применения норм закона в деле Суркисов, указав, что "ходатайство НБУ следует отменить, поскольку производство подлежит закрытию на других основаниях".

В частности, в пунктах 80-81 решения БП говорится, что "исковое требование о признании противоправным и отмене решения НБУ от 13 декабря 2016 №105 в части признания истцов связанными Приватбанком лицами по своей сути – это не исковое требование, а основание для искового требования. Причиной обращения истцов в суд является их стремление получить от банка денежные средства".

23 сентября Большая палата перенаправила все материалы дела в Печерский райсуд Киева, который должен возобновить производство. При этом изначальный иск Суркисов содержит несколько требований, принадлежащих к разным юрисдикциям (административной, хозяйственной и гражданской), поэтому БП не следовало передавать дело только Печерскому райсуду, указал в особом мнении судья Большой палаты Виктор Пророк.

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Юрий Тарасовский , Сергей Шевчук

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