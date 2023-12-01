Верховный суд поставил точку в банкротстве банка Жвании

Крупнейший акционер Диамантбанка, закрытого в 2017 году, проиграл Национальному банку в суде

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Верховный суд в среду, 29 ноября, подтвердил законность решения Национального банка, которым в 2017 году был выведен с рынка Диамантбанк. Об этом сообщил НБУ, с которым судился один из акционеров банка – ООО "ПФК "Энергоинвест" Игоря Керезя.

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В апреле 2017 года Национальный банк закрыл Диамантбанк, потому что он не был вовремя докапитализирован владельцами.

Спустя несколько месяцев Энергоинвест обратился в суд с иском к Национальному банку, в котором просило признать противоправным и отменить решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.

В мае 2019 года Окружной административный суд города Киева пришел к выводу, что НБУ действовал правомерно. В ноябре того же года это решение подтвердил Шестой апелляционный административный суд, а теперь – и Кассационный административный суд.

Диамантбанк был зарегистрирован в ноябре 1993 года. Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2017 года по размеру общих активов (7,27 млрд грн) Диамантбанк занимал 23 место среди 90 работавших украинских банков. На начало 2017 года владельцами существенных долей в Диамантбанке были Давид Жвания , Игорь Керезь, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко, а миноритарным акционером – бывший депутат Николай Мартыненко