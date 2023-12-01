Верховный суд поставил точку в банкротстве банка Жвании
Верховный суд в среду, 29 ноября, подтвердил законность решения Национального банка, которым в 2017 году был выведен с рынка Диамантбанк. Об этом сообщил НБУ, с которым судился один из акционеров банка – ООО "ПФК "Энергоинвест" Игоря Керезя.
В апреле 2017 года Национальный банк закрыл Диамантбанк, потому что он не был вовремя докапитализирован владельцами.
Спустя несколько месяцев Энергоинвест обратился в суд с иском к Национальному банку, в котором просило признать противоправным и отменить решение об отнесении Диамантбанка к категории неплатежеспособных.
В мае 2019 года Окружной административный суд города Киева пришел к выводу, что НБУ действовал правомерно. В ноябре того же года это решение подтвердил Шестой апелляционный административный суд, а теперь – и Кассационный административный суд.
- 4 апреля 2017 года НБУ признал неплатежеспособным Диамантбанк. 22 июня 2017 года НБУ по предложению Фонда гарантирования вкладов принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банк.
- 31 августа 2021 бывшему председателю правления Диамантбанка сообщили о подозрении в растрате 20 млн грн.