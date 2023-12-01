Верховний суд поставив крапку у банкрутстві банку Жванії
Верховний суд у середу, 29 листопада, підтвердив законність рішення Національного банку, яким у 2017 році був виведений з ринку Діамантбанк. Про це повідомив НБУ, з яким судився один з акціонерів банку – ТОВ "ПФК "Енергоінвест" Ігора Керезя.
Керезь був найбільшим бенефіціаром Діамантбанку з часткою 44,49%, але банк більше відомий тим, що серед його власників були політики Давид Жванія (23,81%) і Микола Мартиненко (2,48%). Перший, за непідтвердженою інформацією, загинув у травні 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росії внаслідок обстрілу в "сірій зоні" у Запорізькій області, а другому загрожує в'язниця за обвинуваченням в хабарництві.
У квітні 2017 році Національний банк закрив Діамантбанк, бо власники його вчасно не докапіталізували.
Через кілька місяців Енергоінвест звернувся до суду з позовом до Національного банку, в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення про віднесення Діамантбанку до категорії неплатоспроможних.
У травні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов висновку, що НБУ дів правомірно. У листопаді того ж року це рішення підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд, а тепер – і Касаційний адміністративний суд.
- 4 квітня 2017 року НБУ визнав неплатоспроможним Діамантбанк. 22 червня 2017 року НБУ на пропозицію Фонду гарантування вкладів ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк.
- 31 серпня 2021 року колишньому голові правління Діамантбанку повідомили про підозру в розтраті 20 млн грн.