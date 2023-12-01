Верховний суд поставив крапку у банкрутстві банку Жванії

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Верховний суд у середу, 29 листопада, підтвердив законність рішення Національного банку, яким у 2017 році був виведений з ринку Діамантбанк. Про це повідомив НБУ, з яким судився один з акціонерів банку – ТОВ "ПФК "Енергоінвест" Ігора Керезя.

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Керезь був найбільшим бенефіціаром Діамантбанку з часткою 44,49%, але банк більше відомий тим, що серед його власників були політики Давид Жванія (23,81%) і Микола Мартиненко (2,48%). Перший, за непідтвердженою інформацією, загинув у травні 2022 році під час повномасштабного вторгнення Росії внаслідок обстрілу в "сірій зоні" у Запорізькій області, а другому загрожує в'язниця за обвинуваченням в хабарництві.

У квітні 2017 році Національний банк закрив Діамантбанк, бо власники його вчасно не докапіталізували.

Через кілька місяців Енергоінвест звернувся до суду з позовом до Національного банку, в якому просило визнати протиправним та скасувати рішення про віднесення Діамантбанку до категорії неплатоспроможних.

У травні 2019 року Окружний адміністративний суд міста Києва дійшов висновку, що НБУ дів правомірно. У листопаді того ж року це рішення підтвердив Шостий апеляційний адміністративний суд, а тепер – і Касаційний адміністративний суд.

Діамантбанк було зареєстровано у листопаді 1993 року. Згідно з даними НБУ, на 1 квітня 2017 року за розміром загальних активів (7,27 млрд грн) Діамантбанк посідав 23 місце серед 90 українських банків, які тоді працювали. На початок 2017 року власниками істотних часток у Діамантбанку були Давид Жванія , Ігор Керезь, Андрій Щукін та В'ячеслав Циганенко, а міноритарним акціонером – колишній депутат Микола Мартиненко