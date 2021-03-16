UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Верховный суд поставил точку в деле Укринбанка

16.03.2021, 18:13
Верховный суд поставил точку в деле Укринбанка - Фото
Иллюстративное фото (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Верховный суд Украины признал незаконной ликвидацию ПАО "Укринбанк". Соответствующее решение 24 февраля принял суд кассационной инстанции, сообщает Finclub.

Суд отказал Национальному банку Украины в пересмотре решения Высшего админсуда от 2016 года об отказе НБУ И ФГВФЛ в кассации на признание незаконной ликвидацию банка. Постановление суда окончательно и не подлежит обжалованию.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

"Суд пришел к выводу, что спорные решения создают для истцов объективные препятствия на пути к получению соответствующих материальных и нематериальных благ, а следовательно, нарушают их права", – говорится в решении суда.

Читайте также
С ног на голову. Как небольшой "зомби-банк" может перевернуть дело ПриватБанка. Разбор
  • В конце 2015 года НБУ признал Укринбанк неплатежеспособным и отправил его на ликвидацию. Экс-владельцы Укринбанка перерегистрировали его, заменив в госреестре название и статус юрлица на ПАО "Укринком" ( "Украинская инновационная компания"), которое провозгласило себя правопреемником банка. В ФГВФЛ заявили, что вследствие этого Укринбанк со всеми его активами был фактически выведен из-под контроля ФГВФЛ. К тому времени Фонд уже выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд грн.
  • В августе 2019 года Верховный Суд признал незаконной неплатежеспособность Укринбанка. Суд полностью отклонил аргументы НБУ и ФГВФЛ, что Укринком не является правопреемником Укринбанка.
  • В феврале 2020 года большая палата Верховного суда Украины, которая рассматривала требование компании Укринком признать ее правопреемником обанкротившегося Укринбанка, отказала истцу, уточнив, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения Национального банка Украины.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нацбанк Укринбанк фонд гарантирования вкладов ликвидация укринбанка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 