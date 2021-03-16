Верховный суд поставил точку в деле Укринбанка

Верховный суд Украины признал незаконной ликвидацию ПАО "Укринбанк". Соответствующее решение 24 февраля принял суд кассационной инстанции, сообщает Finclub.

Суд отказал Национальному банку Украины в пересмотре решения Высшего админсуда от 2016 года об отказе НБУ И ФГВФЛ в кассации на признание незаконной ликвидацию банка. Постановление суда окончательно и не подлежит обжалованию.

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"Суд пришел к выводу, что спорные решения создают для истцов объективные препятствия на пути к получению соответствующих материальных и нематериальных благ, а следовательно, нарушают их права", – говорится в решении суда.

В конце 2015 года НБУ признал Укринбанк неплатежеспособным и отправил его на ликвидацию. Экс-владельцы Укринбанка перерегистрировали его, заменив в госреестре название и статус юрлица на ПАО "Укринком" ( "Украинская инновационная компания"), которое провозгласило себя правопреемником банка. В ФГВФЛ заявили, что вследствие этого Укринбанк со всеми его активами был фактически выведен из-под контроля ФГВФЛ. К тому времени Фонд уже выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд грн.

В августе 2019 года Верховный Суд признал незаконной неплатежеспособность Укринбанка. Суд полностью отклонил аргументы НБУ и ФГВФЛ, что Укринком не является правопреемником Укринбанка.

В феврале 2020 года большая палата Верховного суда Украины, которая рассматривала требование компании Укринком признать ее правопреемником обанкротившегося Укринбанка, отказала истцу, уточнив, что банки-банкроты не могут быть возвращены на рынок без соответствующего решения Национального банка Украины.

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Александр Мясищев

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