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Верховный суд со второй попытки подтвердил законность ликвидации банка сына Щербаня

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 09:40
Верховный суд со второй попытки подтвердил законность ликвидации банка сына Щербаня - Фото
Фото: depositphotos.com

Верховный суд в конце января отказался открыть кассационное производство по делу о ликвидации банка Капитал, одним из владельцев которого был Руслан Щербань, сын убитого в 90-х бизнесмена Евгения Щербаня. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, который являлся ответчиком по этому делу.

Постановление Верховного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Оно означает, что решения первой и апелляционной инстанции, подтвердившие правомерность решений НБУ о признании Капитала банкротом, остаются в силе.

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"Национальный банк приветствует законное и обоснованное судебное решение. Верховный Суд, всесторонне исследовав материалы дела, пришел к выводу о наличии оснований для признания кассационной жалобы необоснованной и отказал в открытии кассационного производства", – заявил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

  • Банк Капитал был закрыт в июле 2015 года из-за неудовлетворительного качества активов. Банкротство банка связывали с тем, что подавляющее большинство его активов и часть операционных мощностей остались на временно оккупированной территории.
  • Не согласившись с решением регулятора, мажоритарные акционеры Капитала обратились с иском в НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц с требованием отменить решение о выводе банка с рынка. Тогда НБУ проиграл: все три инстанции, в том числе Верховный суд, признали противоправными и отменили постановления правления НБУ об отнесении банка к категории неплатежеспособных и его ликвидацию.
  • В мае 2020 года Верховная Рада приняла закон о неотвратимости вывода банков с рынка. Даже если суд упраздняет решение НБУ, ликвидация банка не прекращается.
  • После этого НБУ подал заявление о пересмотре решения по делу по вновь открывшимся обстоятельствам, и теперь суды встали на его сторону.

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Андрей Водяный
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Верховний суд НБУ банки
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