Верховный Суд запретил возвращать лицензию банку Хрещатик: применил антиколомойский закон

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, ФГВФЛ и ликвидатора и отменил решения Окружного админсуда и Шестого апелляционного суда о возврате банковской лицензии банку Хрещатик. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.

Верховный Суд при рассмотрении дела учел нормы закона "о банках" (известного как "антиколомойский"), который по настоянию МВФ был принят в мае 2020 года и устанавливал особенности рассмотрения судами дел по обжалованию решений НБУ, ФГВФЛ, Минфина, НКЦБФР, Кабмина по выводу банков с рынка.

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Этот закон предусматривает, что даже в случае, если суд отменит решение НБУ о выводе банка с рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается, а продажи активов и расчеты с кредиторами банка продолжаются.

Законом для соответствующих случаев определены процедуры получения бывшими собственниками выведенных с рынка банков компенсаций.

Инициатором исков по возврате лицензии была компания "КФ "Укрфинком", которая, по данным НБУ, была собственником 37,44% акций банка Хрещатик в 2016 году. Через "КФ "Укрфинком" одним из бенефициаров Хрещатика был Андрей Иванов, указывает издание.

В настоящее время бенефициаром "КФ "Укрфинком" в госреестре числится Семенов Андрей Владимирович (лицо с таким же именем было первым заместителем председателя правления Хрещатика), а учредителем общества указана "Международная бизнес компания "Алесио Юниверсал С.А." (Британские Виргинские о-ва).

По данным НБУ, Киевскому горсовету принадлежало 25% акций банка Хрещатик. Среди владельцев Хрещатика раньше был также бизнесмен Василий Хмельницкий.

По информации ФГВФЛ, вкладчикам Хрещатика в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 2,74 млрд грн или 97,4% от запланированных выплат.

НБУ признал банк Хрещатик неплатежеспособным в апреле 2016-го, а в июне того же года по предложению ФГВФЛ регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. В марте 2018-го Верховный суд Украины признал вывод банка Хрещатик с рынка незаконным. Верховный суд Украины 16 мая 2019 года восстановил юридический факт неплатежеспособности банка Хрещатик. 4 февраля 2019 года ФГВФЛ сообщил, что за несколько месяцев до признания банка Хрещатик неплатежеспособным, из него вывели 2,3 млрд грн, большинство из которых перевели на счета связанных с банком лиц. 6 октября 2020 года ФГВФЛ внес в единый госреестр юрлиц запись о прекращении государственной регистрации Хрещатика как юридического лица.

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Роман Брыль

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