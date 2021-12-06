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Верховный Суд запретил возвращать лицензию банку Хрещатик: применил антиколомойский закон

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2021, 10:44
Верховный Суд запретил возвращать лицензию банку Хрещатик: применил антиколомойский закон - Фото
Верховны Суд (Фото: Верховный Суд/Facebook)

Верховный Суд частично удовлетворил кассационные жалобы НБУ, ФГВФЛ и ликвидатора и отменил решения Окружного админсуда и Шестого апелляционного суда о возврате банковской лицензии банку Хрещатик. Об этом сообщает finbalance со ссылкой на решение суда.  

Верховный Суд при рассмотрении дела учел нормы закона "о банках" (известного как "антиколомойский"), который по настоянию МВФ был принят в мае 2020 года и устанавливал особенности рассмотрения судами дел по обжалованию решений НБУ, ФГВФЛ, Минфина, НКЦБФР, Кабмина по выводу банков с рынка. 

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Этот закон предусматривает, что даже в случае, если суд отменит решение НБУ о выводе банка с рынка, процедура неплатежеспособности или ликвидации банка не прекращается, а продажи активов и расчеты с кредиторами банка продолжаются.  

Законом для соответствующих случаев определены процедуры получения бывшими собственниками выведенных с рынка банков компенсаций.  

Инициатором исков по возврате лицензии была компания "КФ "Укрфинком", которая, по данным НБУ, была собственником 37,44% акций банка Хрещатик в 2016 году. Через "КФ "Укрфинком" одним из бенефициаров Хрещатика был Андрей Иванов, указывает издание. 

В настоящее время бенефициаром "КФ "Укрфинком" в госреестре числится Семенов Андрей Владимирович (лицо с таким же именем было первым заместителем председателя правления Хрещатика), а учредителем общества указана "Международная бизнес компания "Алесио Юниверсал С.А." (Британские Виргинские о-ва). 

По данным НБУ, Киевскому горсовету принадлежало 25% акций банка Хрещатик. Среди владельцев Хрещатика раньше был также бизнесмен Василий Хмельницкий

По информации ФГВФЛ, вкладчикам Хрещатика в пределах гарантийной суммы были выплачены компенсации на 2,74 млрд грн или 97,4% от запланированных выплат. 

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Роман Брыль
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нацбанк фгвфл верховный суд банковская лицензия антиколомойский закон
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