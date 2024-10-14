"Видим восходящую динамику". Банки за месяц удвоили портфель энергокредитов

Украинские банки получили от бизнеса несколько тысяч заявок на кредитование проектов в сфере энергетики

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Банки получили от бизнеса 2484 заявки на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные опроса 20 банков о кредитовании по возобновлению энергетики за период с 1 июня по 30 сентября 2024 года.

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Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 7,9 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составляет 2 млрд грн.

"Мы видим восходящую динамику реализации банками совместной инициативы по кредитованию в поддержку энергетики, ведь в течение сентября валовой портфель кредитов бизнеса удвоился", – отметил глава Национального банка Андрей Пышный.

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На начало августа запрос бизнеса составил 40 млрд грн кредитов на энергопроекты, а на начало сентября – 46,4 млрд грн.

В сентябре:

→ подано 514 заявок на сумму 8,4 млрд грн;

→ одобрена 1081 заявка на сумму 2,7 млрд грн;

→ предоставлено 220 кредитов общим объемом 1,3 млрд грн.

По предоставленным займам бизнеса с июня уже профинансирована мощность генерации около 200 мВт.

Кроме того, банки кредитуют и население. В течение сентября гражданам предоставлено 1100 кредитов общим объемом 133 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, сейчас составляет 204 млн грн.