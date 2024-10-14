"Видим восходящую динамику". Банки за месяц удвоили портфель энергокредитов
Банки получили от бизнеса 2484 заявки на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 54,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные опроса 20 банков о кредитовании по возобновлению энергетики за период с 1 июня по 30 сентября 2024 года.
Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 7,9 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составляет 2 млрд грн.
"Мы видим восходящую динамику реализации банками совместной инициативы по кредитованию в поддержку энергетики, ведь в течение сентября валовой портфель кредитов бизнеса удвоился", – отметил глава Национального банка Андрей Пышный.
На начало августа запрос бизнеса составил 40 млрд грн кредитов на энергопроекты, а на начало сентября – 46,4 млрд грн.
В сентябре:
→ подано 514 заявок на сумму 8,4 млрд грн;
→ одобрена 1081 заявка на сумму 2,7 млрд грн;
→ предоставлено 220 кредитов общим объемом 1,3 млрд грн.
По предоставленным займам бизнеса с июня уже профинансирована мощность генерации около 200 мВт.
Кроме того, банки кредитуют и население. В течение сентября гражданам предоставлено 1100 кредитов общим объемом 133 млн грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физических лиц, сейчас составляет 204 млн грн.
- 13 июня 2024 года первый госбанк открыл прием заявок от бизнеса на льготные кредиты на генераторы и энергооборудование. В середине июля бизнес получил первый кредит на альтернативную энергетику по расширенной программе 5-7-9%.
- В начале июня Кабмин анонсировал программу льготных кредитов на покупку солнечных панелей и малых ветростанций для домохозяйств и через неделю опубликовал ее условия. С 22 июля в Украине приступила к работе программа кредитов под 0% на солнечные панели для населения.