"Бачимо висхідну динаміку". Банки за місяць подвоїли портфель енергокредитів
Банки отримали від бізнесу 2484 заявки на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 54,8 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на дані опитування 20 банків про кредитування з відновлення енергетики за період з 1 червня до 30 вересня 2024 року.
Вже схвалено заявки (підписані угоди та підготовані до підписання) на суму 7,9 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, становить 2 млрд грн.
"Ми бачимо висхідну динаміку реалізації банками спільної ініціативи з кредитування на підтримку енергетики, адже протягом вересня валовий портфель кредитів бізнесу подвоївся", – зазначив голова Національного банку Андрій Пишний.
На початок серпня запит бізнесу становив 40 млрд грн кредитів на енергопроєкти, а на початок вересня – 46,4 млрд грн.
У вересні:
→ подано 514 заявок на суму 8,4 млрд грн;
→ схвалено 1081 заявку на суму 2,7 млрд грн;
→ надано 220 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.
За наданими позиками бізнесу з червня вже профінансована потужність генерації близько 200 мВт.
Крім того, банки кредитують і населення. Упродовж вересня громадянам надано 1100 кредитів загальним обсягом 133 млн грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов’язаних з енергетичними потребами фізичних осіб, зараз становить 204 млн грн.
- 13 червня 2024 року перший держбанк відкрив приймання заявок від бізнесу на пільгові кредити на генератори та енергообладнання. У середині липня бізнес отримав перший кредит на альтернативну енергетику за розширеною програмою 5-7-9%.
- На початку червня Кабмін анонсував програму пільгових кредитів на купівлю сонячних панелей та малих вітростанцій для домогосподарств і за тиждень опублікував її умови. З 22 липня в Україні розпочала роботу програма кредитів під 0% на сонячні панелі для населення.