Бізнес збільшив потреби на енергокредити до 46 млрд грн — НБУ

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Банки отримали 1975 заявок від бізнесу на кредитування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 46,4 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на дані опитування 20 банків про кредитування з відновлення енергетики за період з 1 червня до 1 вересня 2024 року.

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На початок серпня запит бізнесу становив 40 млрд грн кредитів на енергопроєкти.

Вже схвалено заявки (підписані угоди та підготовані до підписання) на суму 5,8 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних з енергетичними потребами юридичних осіб, становить 972 млн грн.

Загальна профінансована з червня потужність за наданими бізнесу кредитами становить 97,4 МВт (попередні дані, що враховують близько 85% портфеля).

Найбільші обсяги коштів виділено на будівництво СЕС (32 МВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (33 МВт) і газопоршневих когенераційних установок (18 МВт).

Проєкти фінансуються у 21 області країни. Базова ставка кредитування – від 13,5% річних.

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Банки також надають кредити населенню на енергетичні потреби. За останній тиждень громадянам надано 405 кредитів загальним обсягом 27 млн ​​грн. Обсяг валового портфеля кредитів, пов'язаних з енергетичними потребами фізосіб, наразі становить 89 млн грн.

"На прикладі реалізації спільної ініціативи щодо кредитування на підтримку енергетики ми побачили, яких результатів може досягати сектор, коли діє консолідовано. Обсяги кредитів бізнесу та громадянам щотижня зростають, а валовий портфель перевищив 1 млрд грн. Проєкт набирає обертів", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.