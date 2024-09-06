Бизнес увеличил потребности на энергокредиты до 46 млрд грн — НБУ

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Банки получили 1975 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 46,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные опроса 20 банков о кредитовании по восстановлению энергетики за период с 1 июня по 1 сентября 2024 года.

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На начало августа бизнес запрашивал 40 млрд грн кредитов на энергопроекты.

Уже одобрены заявки (подписанные соглашения и готовящиеся к подписанию) на сумму 5,8 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями юридических лиц, составляет 972 млн грн.

Общая профинансированная с июня мощность по предоставленным кредитам бизнесу составляет 97,4 МВт (предварительные данные, учитывающие около 85% портфеля).

Наибольшие объемы средств выделены на строительство СЭС (32 МВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (33 МВт) и газопоршневых когенерационных установок (18 МВт).

Проекты финансируются в 21 области страны. Базовая ставка кредитования – от 13,5% годовых.

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Банки также предоставляют кредиты населению на энергетические потребности. За последнюю неделю гражданам предоставлено 405 кредитов общим объемом 27 млн ​​грн. Объем валового портфеля кредитов, связанных с энергетическими потребностями физлиц сейчас составляет 89 млн грн.

"На примере реализации совместной инициативы по кредитованию в поддержку энергетики мы увидели, каких результатов может достигать сектор, когда действует консолидировано. Объемы кредитов бизнеса и гражданам еженедельно растут, а валовой портфель превысил 1 млрд грн. Проект набирает обороты", – прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.