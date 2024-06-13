Кабмин уточнил условия льготных кредитов для населения на покупку энергооборудования

Залогом по кредиту будет только покупаемое оборудование

Фото: пресс-служба Кабмина

Нацбанк совместно с правительством предпринял несколько шагов, которые увеличат доступность кредитов на энергооборудование для украинских семей, а также для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Банки будут выдавать кредиты под 13,5% годовых, залог – только покупаемое оборудование.

Кредиты можно брать на покупку солнечных панелей, накопителей электроэнергии и когенерационные установки.

На прошлой неделе правительство анонсировало запуск льготных кредитов для населения на солнечные панели и ветровые электроустановки мощностью от 1 кВт до 10 кВт. Максимальная сумма кредита может достигать 480 000 грн, максимальный срок кредита — пять лет.

Ранее сегодня, 13 июня, в ПриватБанке заявили, что открыли прием заявок по программе льготного кредитования украинского малого бизнеса и предпринимателей на покупку электрогенераторов, источников бесперебойного питания, солнечных и газопоршневых электростанций, твердотопливных котлов и другого энергооборудования.

Микро- и малому бизнесу предлагаются кредиты до 10 млн грн.

Кредиты до 1 млн грн финансируются без залога на срок до двух лет, а кредиты от 1 до 10 млн грн — до пяти лет (с залогом оборудования или другого имущества). ПриватБанк отменил комиссию за выдачу таких кредитов и установил минимальный аванс на уровне от 10% стоимости оборудования.

Для клиентов среднего и корпоративного бизнеса доступны кредиты на суммы от 10 млн грн на срок до пяти лет.