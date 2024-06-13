Кабмін уточнив умови пільгових кредитів для населення на купівлю енергообладнання

Заставою за кредитом буде лише обладнання, що купується

Фото: пресслужба Кабміну

Нацбанк спільно з урядом зробив кілька кроків, які збільшать доступність кредитів на енергообладнання для українських сімей, а також для малого та середнього бізнесу. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Банки видаватимуть кредити під 13,5% річних, застава – лише обладнання, що купується.

Кредити можна брати на купівлю сонячних панелей, накопичувачів електроенергії та когенераційні установки.

Минулого тижня уряд анонсував запуск пільгових кредитів для населення на сонячні панелі та вітрові електроустановки потужністю від 1 кВт до 10 кВт. Максимальна сума кредиту може досягати 480 000 грн, максимальний термін кредиту — п'ять років.

Раніше сьогодні, 13 червня, у ПриватБанку заявили, що відкрили приймання заявок за програмою пільгового кредитування українського малого бізнесу та підприємців на купівлю електрогенераторів, джерел безперебійного живлення, сонячних та газопоршневих електростанцій, твердопаливних котлів та іншого енергообладнання.

Мікро- та малому бізнесу пропонують кредити до 10 млн грн.

Кредити до 1 млн грн фінансуються без застави терміном до двох років, а кредити від 1 до 10 млн грн — до п'яти років (із заставою обладнання чи іншого майна). ПриватБанк скасував комісію за видання таких кредитів та встановив мінімальний аванс на рівні від 10% вартості обладнання.

Для клієнтів середнього та корпоративного бізнесу доступні кредити на суми від 10 млн грн на строк до п'яти років.