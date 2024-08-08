Бизнес запросил у банков льготных кредитов на энергооборудование на 40 млрд грн
Украинские банки получили от бизнеса 1356 заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры с июня, кода начали действовать программы льготных кредитов на покупку энергооборудования. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные опроса 20 банков.
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Одобрены заявки на сумму 3,97 млрд грн – это уже подписанные соглашения и те, который будут вскоре подписаны. Выдано кредитов на 607 млн грн.
За счет уже предоставленных займов бизнес увеличит энергомощность на 50 МВт.
Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для строительства газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д., уточняют в НБУ.
Также льготные кредиты на энергооборудование популярны и среди населения — украинцы подали в банки около 6000 заявок. Получили кредиты на 27 млн грн.
"Мы увидели быстрый отклик (банков — ред.) на наш призыв поддерживать энергетическую отрасль, который материализовался в форме совместного Меморандума о льготном кредитовании", — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.
- 13 июня 2024 года первый госбанк открыл прием заявок от бизнеса на льготные кредиты на генераторы и энергооборудование. В середине июля бизнес получил первый кредит на альтернативную энергетику по расширенной программе 5-7-9%.
- В начале июня Кабмин анонсировал программу льготных кредитов на покупку солнечных панелей и малых ветростанций для домохозяйств и через неделю опубликовал ее условия. С 22 июля в Украине начала работать программа кредитов под 0% на солнечные панели для населения.