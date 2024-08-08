Бизнес запросил у банков льготных кредитов на энергооборудование на 40 млрд грн

За счет уже предоставленных кредитов бизнес увеличит энергомощность на 50 МВт

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Украинские банки получили от бизнеса 1356 заявок на 40,1 млрд грн на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры с июня, кода начали действовать программы льготных кредитов на покупку энергооборудования. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные опроса 20 банков.

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Одобрены заявки на сумму 3,97 млрд грн – это уже подписанные соглашения и те, который будут вскоре подписаны. Выдано кредитов на 607 млн грн.

За счет уже предоставленных займов бизнес увеличит энергомощность на 50 МВт.

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Предложения банков учитывают потребности разных категорий малого, среднего и крупного бизнеса. В частности, предприниматели могут привлекать финансирование как для проектов строительства солнечных, ветровых или биогазовых станций, так и для строительства газотурбинных и газопоршневых электростанций, приобретения промышленных аккумуляторов, накопителей и т.д., уточняют в НБУ.

Также льготные кредиты на энергооборудование популярны и среди населения — украинцы подали в банки около 6000 заявок. Получили кредиты на 27 млн грн.

"Мы увидели быстрый отклик (банков — ред.) на наш призыв поддерживать энергетическую отрасль, который материализовался в форме совместного Меморандума о льготном кредитовании", — прокомментировал глава НБУ Андрей Пышный.