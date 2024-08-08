Бізнес запросив у банків пільгових кредитів на енергообладнання на 40 млрд грн

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Українські банки отримали від бізнесу 1356 заявок на 40,1 млрд грн на кредитування проєктів щодо відновлення енергетичної інфраструктури з червня, коли почали діяти програми пільгових кредитів на купівлю енергоустаткування. Про це повідомляє пресслужба Національного банку із посиланням на дані опитування 20 банків.

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Схвалено заявки на суму 3,97 млрд грн – це вже підписані угоди та ті, які будуть незабаром підписані. Видано кредитів на 607 млн грн.

Коштом уже наданих позик бізнес збільшить енергопотужність на 50 МВт.

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Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу. Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для будівництва газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо, уточнюють у НБУ.

Також пільгові кредити на енергообладнання є популярними й серед населення — українці подали до банків близько 6000 заявок. Отримали кредити на 27 млн грн.

"Ми побачили швидкий відгук (банків — ред. ) на наш заклик підтримувати енергетичну галузь, який матеріалізувався у формі спільного Меморандуму про пільгове кредитування", – прокоментував голова НБУ Андрій Пишний.