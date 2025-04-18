Visa позволила подтверждать онлайн-покупки в Украине отпечатком пальца или лицом

Теперь украинцы могут подтверждать онлайн-платежи без необходимости заполнять длинные формы, вводить номер карты или запоминать пароли

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Visa запустила в Украине новую технологию Visa Payment Passkey – это способ подтверждения онлайн-покупок с помощью биометрии: отпечатка пальца или распознавания лица, информирует пресс-служба компании.

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Теперь не нужно вводить номер карты или пароль – достаточно приложить палец или показать лицо на камеру смартфона или ноутбука.

Первым сервисом в Украине, интегрировавшим эту функцию, стала платформа ГЕРЦ для оплаты коммунальных услуг. Там можно платить через Click to Pay с использованием Visa Payment Passkey.

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно зарегистрировать свою карту Visa в Click to Pay. После этого биометрическая аутентификация будет работать на всех сайтах, где есть соответствующая иконка сервиса.

В Visa говорят, что такая технология не только упрощает покупки, но значительно повышает безопасность онлайн-платежей.