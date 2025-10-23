Вклады украинцев в банках впервые превысили 1,5 триллиона гривен
Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины впервые превысила отметку 1,5 триллиона гривен. По состоянию на 1 октября этого года показатель достиг 1 515,4 миллиарда гривен, сообщил в четверг Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
За девять месяцев 2025 года вклады граждан выросли на 123,2 миллиарда гривен – это самый большой прирост за последние три года в аналогичных периодах. Только за сентябрь украинцы положили в банки дополнительные 23,4 миллиарда гривен.
Большинство сбережений – почти 998 миллиардов гривен – хранится в национальной валюте. Вклады в иностранной валюте составляют 517,4 миллиарда гривен.
Статистика показывает значительное неравенство в распределении средств: 41% вкладчиков имеют на счетах менее 10 гривен, тогда как 0,6% клиентов банков с вкладами более 600 000 гривен контролируют более половины всех сбережений в банковской системе.
|Размер вклада, грн.
|Вкладчики, %
|Сумма вклдадов, %
|до 10 грн
|41,12
|0,00
|от 10 до 200 000 грн
|56,93
|27,64
|от 200 000 до 400 000 грн
|0,97
|12,87
|от 400 000 до 600 000 грн
|0,38
|8,68
|более 600 000 грн
|0,60
|50,81
|Всего
|100,00
|100,00
Большинство украинцев оформляют вклады до востребования, которые можно снять в любой момент без потери процентов, – это более 70% от всех депозитов.
- Во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения на все вклады физических лиц распространяются 100% гарантии возмещения. После этого максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 000 гривен на одного вкладчика в одном банке.
- По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине работают 60 банков, которые являются участниками системы гарантирования вкладов.
