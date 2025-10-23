Вклады украинцев в банках впервые превысили 1,5 триллиона гривен
Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины впервые превысила отметку 1,5 триллиона гривен. По состоянию на 1 октября этого года показатель достиг 1 515,4 миллиарда гривен, сообщил в четверг Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

За девять месяцев 2025 года вклады граждан выросли на 123,2 миллиарда гривен – это самый большой прирост за последние три года в аналогичных периодах. Только за сентябрь украинцы положили в банки дополнительные 23,4 миллиарда гривен.

Большинство сбережений – почти 998 миллиардов гривен – хранится в национальной валюте. Вклады в иностранной валюте составляют 517,4 миллиарда гривен.

Статистика показывает значительное неравенство в распределении средств: 41% вкладчиков имеют на счетах менее 10 гривен, тогда как 0,6% клиентов банков с вкладами более 600 000 гривен контролируют более половины всех сбережений в банковской системе.

Размер вклада, грн.Вкладчики, %Сумма вклдадов, %
до 10 грн41,120,00
от 10 до 200 000 грн56,9327,64
от 200 000 до 400 000 грн0,9712,87
от 400 000 до 600 000 грн0,388,68
более 600 000 грн0,6050,81
Всего100,00100,00

Большинство украинцев оформляют вклады до востребования, которые можно снять в любой момент без потери процентов, – это более 70% от всех депозитов.

  • Во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения на все вклады физических лиц распространяются 100% гарантии возмещения. После этого максимальная сумма гарантированного возмещения составит 600 000 гривен на одного вкладчика в одном банке.
  • По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине работают 60 банков, которые являются участниками системы гарантирования вкладов.
