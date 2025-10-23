Вклады украинцев в банках впервые превысили 1,5 триллиона гривен

41% вкладчиков банков имеют на счетах до 10 гривен, но вместе владеют 0% от общей суммы депозитов в банковской системе

Фото: depositphotos.com

Общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины впервые превысила отметку 1,5 триллиона гривен. По состоянию на 1 октября этого года показатель достиг 1 515,4 миллиарда гривен, сообщил в четверг Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

За девять месяцев 2025 года вклады граждан выросли на 123,2 миллиарда гривен – это самый большой прирост за последние три года в аналогичных периодах. Только за сентябрь украинцы положили в банки дополнительные 23,4 миллиарда гривен.

Источник: Фонд гарантирования вкладов

Большинство сбережений – почти 998 миллиардов гривен – хранится в национальной валюте. Вклады в иностранной валюте составляют 517,4 миллиарда гривен.

Источник: Фонд гарантирования вкладов

Статистика показывает значительное неравенство в распределении средств: 41% вкладчиков имеют на счетах менее 10 гривен, тогда как 0,6% клиентов банков с вкладами более 600 000 гривен контролируют более половины всех сбережений в банковской системе.

Размер вклада, грн. Вкладчики, % Сумма вклдадов, % до 10 грн 41,12 0,00 от 10 до 200 000 грн 56,93 27,64 от 200 000 до 400 000 грн 0,97 12,87 от 400 000 до 600 000 грн 0,38 8,68 более 600 000 грн 0,60 50,81 Всего 100,00 100,00

Большинство украинцев оформляют вклады до востребования, которые можно снять в любой момент без потери процентов, – это более 70% от всех депозитов.