Вклади українців у банках вперше перевищили 1,5 трильйона гривень
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України вперше перевищила позначку 1,5 трильйона гривень. Станом на 1 жовтня цього року показник досяг 1 515,4 мільярда гривень, повідомив у четвер Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

За дев'ять місяців 2025 року вклади громадян зросли на 123,2 мільярда гривень – це найбільший приріст за останні три роки в аналогічних періодах. Лише за вересень українці поклали в банки додаткові 23,4 мільярда гривень.

Джерело: Фонд гарантування вкладів

Більшість заощаджень – майже 998 мільярдів гривень – зберігається в національній валюті. Вклади в іноземній валюті становлять 517,4 мільярда гривень.

Джерело: Фонд гарантування вкладів

Статистика показує значну нерівність у розподілі коштів: 41% вкладників мають на рахунках менш як 10 гривень, тоді як 0,6% клієнтів банків з вкладами понад 600 000 гривень контролюють більше ніж половину всіх заощаджень у банківській системі.

Розмір вкладу, грн.Вкладники, %Сума вкладів, %
до 10 грн41,120,00
від 10 до 200 000 грн56,9327,64
від 200 000 до 400 000 грн0,9712,87
від 400 000 до 600 000 грн0,388,68
понад 600 000 грн0,6050,81
Всього100,00100,00

Більшість українців оформлюють вклади до запитання, які можна зняти в будь-який момент без втрати відсотків, – це понад 70% від усіх депозитів.

  • Під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення на всі вклади фізичних осіб поширюються 100% гарантії відшкодування. Після цього максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 000 гривень на одного вкладника в одному банку.
  • Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні працює 60 банків, які є учасниками системи гарантування вкладів.
