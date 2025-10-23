Вклади українців у банках вперше перевищили 1,5 трильйона гривень
Загальна сума вкладів фізичних осіб у банках України вперше перевищила позначку 1,5 трильйона гривень. Станом на 1 жовтня цього року показник досяг 1 515,4 мільярда гривень, повідомив у четвер Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
За дев'ять місяців 2025 року вклади громадян зросли на 123,2 мільярда гривень – це найбільший приріст за останні три роки в аналогічних періодах. Лише за вересень українці поклали в банки додаткові 23,4 мільярда гривень.
Більшість заощаджень – майже 998 мільярдів гривень – зберігається в національній валюті. Вклади в іноземній валюті становлять 517,4 мільярда гривень.
Статистика показує значну нерівність у розподілі коштів: 41% вкладників мають на рахунках менш як 10 гривень, тоді як 0,6% клієнтів банків з вкладами понад 600 000 гривень контролюють більше ніж половину всіх заощаджень у банківській системі.
|Розмір вкладу, грн.
|Вкладники, %
|Сума вкладів, %
|до 10 грн
|41,12
|0,00
|від 10 до 200 000 грн
|56,93
|27,64
|від 200 000 до 400 000 грн
|0,97
|12,87
|від 400 000 до 600 000 грн
|0,38
|8,68
|понад 600 000 грн
|0,60
|50,81
|Всього
|100,00
|100,00
Більшість українців оформлюють вклади до запитання, які можна зняти в будь-який момент без втрати відсотків, – це понад 70% від усіх депозитів.
- Під час воєнного стану та протягом трьох місяців після його завершення на всі вклади фізичних осіб поширюються 100% гарантії відшкодування. Після цього максимальна сума гарантованого відшкодування становитиме 600 000 гривень на одного вкладника в одному банку.
- Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні працює 60 банків, які є учасниками системи гарантування вкладів.
