Военным не дают кредиты. В Раде заявили, что проблему можно решить без изменений в законе

В Раде предложат решение проблемы с тем, что банки отказывают военным в кредитах

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В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали проблему с кредитованием военнослужащих и готовят решение по ее преодолению. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Он отметил, что банки массово отказывают в кредитовании военнослужащих из-за законодательной преференции, запрещающей взимать с них проценты и штрафы по кредитам.

По его словам, такая норма, хоть и является преференцией, фактически блокирует доступ военных к новым кредитам, потому что государство не компенсирует банкам связанные с этим риски и потери прибыли.

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Гетманцев поддержал предложение главы НБУ о создании бюджетной программы, которая компенсировала бы банкам эти расходы.

Также он согласился с инициативой соучредителя monobank Олега Гороховского, согласно которой обслуживающие выплаты военным банки должны предоставлять им кредитные лимиты в размере среднего содержания за последние три месяца.

"Обслуживание вознаграждения приносит доход, часть которого необходимо направить на социальные программы. Это может быть зафиксировано в рамках соответствующего меморандума между банками и не требует нормативно-правовых изменений", – подчеркнул Гетманцев.

Сейчас банки отказывают военным в открытии кредитного лимита и блокируют услугу "Оплата частями".

Гороховский отметил, что в monobank по выданным уже кредитам проценты не начисляют, но новых кредитов не выдают, потому что таких ресурсов у банка нет. По его словам, такую же позицию имеют и другие банки.

Он подчеркнул, что это все происходит потому, что закон приняли, а источник финансирования этой нормы закона не предусмотрели.