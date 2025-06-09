Військовим не дають кредити. У Раді заявили, що проблему можна вирішити без змін у законі

У Раді запропонують розв'язання проблеми з тим, що банки відмовляють військовим у кредитах

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У комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики визнали проблему з кредитуванням військовослужбовців і готують рішення для її подолання. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Він зазначив, що банки масово відмовляють у кредитуванні військовослужбовців через законодавчу преференцію, яка забороняє стягувати з них відсотки та штрафи за кредитами.

За його словами, така норма, хоч і є преференцією, фактично блокує доступ військових до нових кредитів, бо держава не компенсує банкам пов’язані з цим ризики та втрати прибутку.

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Гетманцев підтримав пропозицію голови НБУ щодо створення бюджетної програми, яка компенсувала б банкам ці витрати.

Також він погодився з ініціативою співзасновника monobank Олега Гороховського, згідно з якою банки, що обслуговують виплати військовим, мають надавати їм кредитні ліміти в розмірі середнього утримання за останні три місяці.

"Обслуговування винагороди приносить дохід, частину якого необхідно спрямувати на соціальні програми. Це може бути зафіксовано у рамках відповідного меморандуму між банками і не потребує нормативно-правових змін", – наголосив Гетманцев.

Наразі банки відмовляють військовим у відкритті кредитного ліміту та блокують послугу "Оплата частинами".

Гороховський зазначив, що у monobank за виданими вже кредитами відсотки не нараховують, але нових кредитів не видають, бо таких ресурсів у банку немає. За його словами, таку ж позицію мають і інші банки.

Він наголосив, що це все відбувається тому, що закон ухвалили, а джерело фінансування цієї норми закону не передбачили.