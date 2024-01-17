Вслед за банками Китая турецкие также начали пересматривать свой бизнес с Россией

После того как Минфин США пригрозил применять вторичные санкции, турецкие банки отказываются от работы с российскими

Иллюстративное фото: ЕРА

Турецкие банки разрывают отношения с российскими на фоне указа Байдена о вторичных санкциях. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

По словам собеседников российской газеты, речь идет как о разрыве корреспондентских отношений, так и о прекращении обработки платежей без формального закрытия договоров.

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Один из источников рассказал, что "есть исключения – например, в отношении дочерних иностранных банков в России".

"Ситуация для российских банков начала осложняться еще летом, а резко обострилась после выхода 22 декабря 2023 года указа президента США Байдена о вторичных санкциях – в результате банки Турции разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями. Участники рынка подтверждают, что аналогичные проблемы начинают возникать с китайскими банками", – пишет газета.

Среди крупных участников расчетов с Россией источники издания называют Nurol Bank, с которым работали около 40 кредитных организаций РФ, и Emlak Bank. Корсчета российских банков в Турции открывались в лирах, долларах и других валютах – отдельные банки принимали платежи в рублях.

Турецкие банки во время проведения платежей в лирах потребовали больше данных и документов для подтверждения отсутствия санкций против всех участников цепочки – импортируемые товары не должны быть в санкционных списках.

Директор по развитию бизнеса одной из российских компаний признал, что "не проходит даже оплата услуг". "Сейчас только один из турецких банков пропускает платежи в качестве корреспондента. Но при количестве платежей более 50 в день заявки выполняет несколько дней", – добавил он.

Все это связано с указом президента США Джо Байдена, который в декабре 2023 года приказал вводить санкции против банков из третьих стран, помогающих финансировать российский ВПК и связанные с ним отрасли.

Новые ограничения касаются финансовых учреждений:

→ которые проводили или содействовали каким-либо значительным сделкам в пользу компаний или частных лиц, на которых Соединенные Штаты наложили санкции за деятельность в секторах российской экономики, поддерживающих их военно-промышленную базу;

→ которые проводили или содействовали какой-либо значительной трансакции или предоставили какие-либо услуги с участием российской военно-промышленной базы, в том числе продажу, поставку или передачу в Россию определенных критически важных товаров.

Министр финансов Джанет Йеллен подчеркнула, что у банков есть два варианта: остановить все трансакции от клиентов, продающих критически важные товары России, или убедиться, что эти товары не используются российским военным комплексом.

В октябре 2023 года США впервые ввели санкции за обход price cap на нефть из России, а в декабре они начали наказывать санкциями не только судовладельцев, но и помогающих России трейдеров. После этого у РФ возникли проблемы с продажей нефти в Индию.

ОАЭ также запретили пропускать танкеры из Камеруна, потому что они могут перевозить российскую нефть.