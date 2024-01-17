Слідом за банками Китаю турецькі також почали переглядати свій бізнес з Росією

Після того як Мінфін США пригрозив застосовувати вторинні санкції, турецькі банки відмовляються від роботи з російськими

Ілюстративне фото: ЕРА

Турецькі банки розривають відносини з російськими на тлі указу Байдена про вторинні санкції. Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на джерела на фінансовому ринку та учасників зовнішньої торгівлі.

За словами співрозмовників російської газети, йдеться як про розрив кореспондентських відносин, так і про припинення обробки платежів без формального закриття договорів.

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Одне з джерел розповіло, що "є винятки – наприклад, щодо дочірніх іноземних банків у Росії".

"Ситуація для російських банків почала ускладнюватись ще влітку, а різко загострилась після виходу 22 грудня 2023 року указу президента США Байдена про вторинні санкції – у результаті банки Туреччини розірвали кореспондентські відносини майже з усіма російськими кредитними організаціями. Учасники ринку підтверджують, що аналогічні проблеми вже почали виникати з китайськими банками", – пише газета.

Серед великих учасників розрахунків з Росією джерела видання називають Nurol Bank, з яким працювали близько 40 кредитних організацій РФ, і Emlak Bank. Коррахунки російських банків у Туреччині відкривалися в лірах, доларах та інших валютах – окремі банки приймали платежі в рублях.

Турецькі банки під час проведення платежів у лірах почали вимагати більше даних і документів для підтвердження відсутності санкцій проти всіх учасників ланцюжка – товари, які імпортують, не мають бути в санкційних списках.

Директор з розвитку бізнесу однієї з російських компаній визнав, що "не проходить навіть оплата послуг". "Зараз тільки один із турецьких банків пропускає платежі як кореспондент. Але за кількості платежів понад 50 на день заявки виконує кілька днів", – додав він.

Все це пов'язано з указом президента США Джо Байдена, який у грудні 2023 року наказав вводити санкції проти банків з третіх країн, які допомагають фінансувати російський ВПК і пов'язані з ним галузі.

Нові обмеження стосуються фінансових установ:

→ які проводили або сприяли будь-яким значним угодам на користь компаній або приватних осіб, на яких Сполучені Штати наклали санкції за діяльність у секторах російської економіки, що підтримують їхню військово-промислову базу;

→ які проводили або сприяли будь-якій значній трансакції чи надали якісь послуги за участю російської військово-промислової бази, включно з продажем, постачанням чи передаванням до Росії певних критично важливих товарів.

Міністерка фінансів Джанет Єллен наголосила, що банки мають два варіанти: зупинити всі трансакції від клієнтів, які продають критично важливі товари Росії, або переконатися, що ці товари не використовуються російським військовим комплексом.

У жовтні 2023 року США вперше ввели санкції за обхід price cap на нафту з Росії, а у грудні вони почали карати санкціями не тільки судновласників, а й трейдерів, які допомагають Росії. Після цього у РФ виникли проблеми з продажем нафти в Індію.

ОАЕ також заборонили пропускати танкери з Камеруну, тому що вони можуть перевозити російську нафту.