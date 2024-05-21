Выдача ипотечных кредитов выросла на 10% за месяц — НБУ

Процентная ставка по ипотечным кредитам пятый месяц подряд остается на уровне 7,6% годовых

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Банки Украины выдали 878 ипотечных кредитов на 1,4 млрд грн в марте. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах.

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Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в марте вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 10,5%.

Большая часть сделок, как и ранее, заключалась на вторичном рынке недвижимости.

Драйвером ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы єОселя: почти все кредиты в марте предоставлены в рамках этой программы.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в марте пятый месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в марте выдано в Киеве и Киевской области – 369 договоров на 673,9 млн грн (46,8% от общего объема), Львовской (55 договоров на 100 млн грн), Одесской (49 на 70,7 млн грн) и Ивано-Франковской (40 на 56,1 млн грн) областях.

В опросе участвовали 37 банков с долей 98,1% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.