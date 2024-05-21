Видача іпотечних кредитів зросла на 10% за місяць – НБУ

Процентна ставка за іпотечними кредитами п'ятий місяць поспіль залишається на рівні 7,6% річних

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Банки України видали 878 іпотечних кредитів на 1,4 млрд грн у березні. Про це повідомляє пресслужба Національного банку із посиланням на результати щомісячного опитування банків про іпотечні кредити.

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Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у березні збільшився порівняно з попереднім місяцем на 10,5%.

Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості.

Драйвером іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в рамках програми єОселя: майже всі кредити в березні надані в рамках цієї програми.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у березні п'ятий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано у Києві та Київській області – 369 договорів на 673,9 млн грн (46,8% від загального обсягу), Львівській (55 договорів на 100 млн грн), Одеській (49 на 70,7 млн грн) та Івано-Франківській (40 на 56,1 млн грн) областях.

В опитуванні брали участь 37 банків із часткою 98,1% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.