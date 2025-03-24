Рост на 30%: банки активно выдавали ипотеку в начале года — НБУ
Банки Украины в январе выдали 475 ипотечных кредитов на общую сумму 867 млн грн, что на 29% превышает объемы декабря. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.
Большинство кредитов по объемам и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.
Средневзвешенная эффективная ставка в январе составила 8,3% годовых.
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В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано:
- в Киеве и Киевской области (260 договоров на общую сумму 517,3 млн грн, или 59,7% от общего объема),
- во Львовской области (23 договора на 45,2 млн грн),
- в Ивано-Франковской области (22 договора на 33,7 млн грн).
В ходе опроса ответ предоставил 41 банк с долей 99% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.
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