Рост на 30%: банки активно выдавали ипотеку в начале года — НБУ

Около 60% ипотечных кредитов берут в Киеве и в Киевской области

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Банки Украины в январе выдали 475 ипотечных кредитов на общую сумму 867 млн грн, что на 29% превышает объемы декабря. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

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Большинство кредитов по объемам и по количеству выдано на вторичном рынке недвижимости.

Средневзвешенная эффективная ставка в январе составила 8,3% годовых.

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В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в январе выдано:

в Киеве и Киевской области (260 договоров на общую сумму 517,3 млн грн, или 59,7% от общего объема),

во Львовской области (23 договора на 45,2 млн грн),

в Ивано-Франковской области (22 договора на 33,7 млн ​​грн).

В ходе опроса ответ предоставил 41 банк с долей 99% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

Источник: НБУ