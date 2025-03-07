Первые две семьи оплатили взнос по ипотеке єОселя сертификатом єВідновлення

Фото: depositphotos.com

Первые две семьи в Украине использовали жилищные сертификаты єВідновлення на оплату взноса по льготной ипотеке єОселя. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Правительство еще в сентябре 2024 года разрешило использовать компенсационные сертификаты за уничтоженное жилье єВідновлення для частичного или полного покрытия первого взноса ипотеки єОселя, чтобы упростить владельцам разрушенных домов и квартир приобретение нового жилья.

"В 2022 году во время активного наступления россиян на Киевскую область Валерий вместе с семьей жил в Ирпене. Их дом полностью уничтожил враг. Семья подалась на єВідновлення, чтобы вернуть родной дом. Уже в ноябре 2024 года Валерий получил сертификат на сумму 2,1 млн грн, этими средствами оплатил часть кредита по єОселя на двухкомнатную квартиру в родном Ирпене", — рассказал об одном из участников программы министр Федоров.

Другой участник приобрел квартиру в новостройке в Киеве. Он получил сертификат єВідновлення на сумму 1,76 млн грн, а на 1,34 млн грн оформил кредит благодаря єОселя.

Сертификат єВідновлення можно использовать для оплаты первого взноса єОселя, который по условиям программы должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Если сумма сертификата менее 20% стоимости жилья — разницу нужно доплатить из собственных средств.