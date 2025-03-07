Перші дві сім'ї сплатили внесок за іпотеку єОселя сертифікатом єВідновлення

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Перші дві родини в Україні використали житлові сертифікати єВідновлення на сплату внеску за пільговою іпотекою єОселя. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Уряд ще у вересні 2024 року дозволив використати компенсаційні сертифікати за знищене житло єВідновлення для часткового або повного покриття першого внеску іпотеки єОселя, щоб спростити власникам зруйнованих будинків та квартир придбання нового житла.

"У 2022 році під час активного наступу росіян на Київську область Валерій разом з сім'єю жив в Ірпені. Їхній будинок повністю знищив ворог. Сім'я подалася на єВідновлення, щоб повернути рідну домівку. Уже в листопаді 2024 року Валерій отримав сертифікат на суму 2,1 млн грн, цими коштами він оплатив частину кредиту по єОселі на двокімнатну квартиру в рідному Ірпені", — розказав про одного з учасників програми міністр Федоров.

Інший учасник придбав квартиру в новобудові у Києві. Він отримав сертифікат єВідновлення на суму 1,76 млн грн, а на 1,34 млн грн оформив кредит завдяки єОселя.

Сертифікат єВідновлення можна використовувати для сплати першого внеску єОселя, який за умовами програми має бути не менше 20% вартості житла. Якщо сума сертифіката менша за 20% вартості житла — різницю потрібно доплатити із власних коштів.